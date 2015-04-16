Сделать ЛП по аналогу

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Закрыт8 заявок146 просмотров

Добрый день! Надо сделать лендинг пэйдж аналогичный http://callbackhunter.com/knowhow

с легкими изменениями, из скриптов надо только отправка писем с веб хостинга.

Бюджеты озвучивать в рублях со сроками.

10 лет назад
DmitriyPo
Дмитрий 
34 года
10 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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