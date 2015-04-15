Php-программист (CodeIgniter)

Желателен опыт работы с фрэймворком CodeIgniter;

PHP5, ООП;

Знание PHP (как в аспекте ООП, так и функционально)

Умение писать аккуратный, чистый код, с комментариями.

Уверенное знание mysql (процедуры, триггеры).

JavaScript, AJAX, jQuery – базовый уровень.

Опыт использования Google API, Яндекс API; MySQL (настройка, умение проектировать БД, оптимизировать структуру БД и запросы). знания linux дистрибутивов Debian, Ubuntu, CentOS

владение: HTML, CSS, AJAX, JavaScript, JQuery, XML; опыт работы с HTML5 и CSS3; опыт написания документации и составления ТЗ; опыт работы с highload; умение применять принципы ООП на практике

Знание тонкостей настройки/установки Nginx, MySQL, Apache, PHP perl

Базовые знания UNIX.

Опыт разработки высоконагруженных проектов (High load).

Английский язык выше среднего уровня (чтение/письмо).

Приветствуется опыт в тестировании кода.

Понимание принципов парсинга

Важно: четкая оценка сроков!

Умение составлять план и работать по нему

Умение проектировать, начиная с архитектуры.