Требуется разработка сайта на yii2.

  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Закрыт3 заявки211 просмотров

Требуется помощь команды php программистов для разработки сай на yii2.

Нам нужно два толковых программистов на полный день занятости.

По плану время на разработку, двумя опытными программистам - за один месяц.

Оплата по часам, раз в неделю

На первый месяц нужно полная разработка всех страниц и модулей, в дальнейшем нужным будут доработки.

О проекте:

Биржа строительных услуг

как пример для понимания http://poisk-mastera.ru/masters/remont_kvartir__domov__ofisov

Примерная информация

Страницы

главная текстовая страница с поиском

внутренняя страница выдача списка предложений и фильтрация их

карточка подрядчика полная информация о компании

личный кабинет заказчика (личные сообщения, настройки, уведомления, тендеры, избранные )

личный кабинет подрядчика (личные сообщения, настройки, уведомления, тендеры, избранные )

пару текстовых страниц

подача тендера форма

сравнить услуги

регистрация компании (форма)

Модули: регистрации пользователя(по почте или через соц сети), написать личное сообщение, добавить в избранное, написать отзывы ...

Административная часть: этапы регистрации, добавления тендера, добавления новой картинки, отзывы должны проходить модерацию т.е. в админке нужно реализовать процесс модерации

Админка на bootstrap

Требования:

* Yii 2 под ключ

* опыт работ от года

* работать по 8ч в сутки (больше лучше) т.е. фултайм

* уровень middle, senior

* предусмотреть высокие нагрузки

* помощь в доработке бизнес процессов (управление модерацией через админку

* работа в команде

Вопросы к кандидатам:

1. Хотелось бы узнать сколько примерно займет у вас такая разработка времени?

2. Ваша цена за час работы?

3. Можете работать по 8ч в сутки?

4. Напишите был ли опыт в подобных разработках? и скиньте ссылки на ваши лучшие работы по сложности.

5. Ваш опыт на yii?

BootstrapPHPYii
10 лет назад
Hancock888
Сергей 
30 лет
10 лет в сервисе
Был
8 лет назад

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Нет заявок фрилансеров

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