Есть база отелей, нужно сделать небольшой сервис на бутстрапе, связать его с booking.com . Подробное описание в файле ниже. Все расскажу и опишу по пунктам при разговоре, отвечу на все вопросы .
Сайт знакомств
Приветствую. Джумла + платный доступ к разделам - если кратко. срок 7-12 дней. детальное ТЗ по требованию вышлю соискателям. оплата 100% после того как покажете работающий сайт на своем хостинге. в течении 2-максимум 3х дней. все честно, красиво и возможно продолжим сотрудничество. буду рад поработать с профессионалами. успехов!
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $350Сайты «под ключ»1 исполнительЗавершен10 лет назад
Всем добрый вечер. Интересует создание сайта для ювелирной мастерской . Красивая главная странница. Всего страниц 10. Сайт будет пополнятся крайне редко.Сайты «под ключ»20 заявокЗакрыт10 лет назад
- $150
Мы ищем опытного разработчика, которому предстоит участвовать в создании нашего продукта. Необходимо разработать сайт - фильтр, по подбору товара, в графическо-информационном виде. С возможностью к выданному результату подключить базу продавцов ...Сайты «под ключ»4 заявкиЗакрыт10 лет назад
- $20
Нужно скопировать сайт http://www.bankettver.ru/ и поставить его на хостинг. Поставить логотип(предоставлю).Сайты «под ключ»7 заявокЗакрыт10 лет назад
- $400
Необходимо создать интернет магазин на понятном, современном движке. Быстро и естественно качественно!Сайты «под ключ»23 заявкиЗакрыт10 лет назад
Нужно сделать сайт визитку для складского помещенияСайты «под ключ»20 заявокЗакрыт10 лет назад
Требуется сайт для свадебного агентства. Текстовый и графический контент предоставляет Заказчик Сайт с вертикальной прокруткой, адаптивный дизайн, 2 языковые версии Основные разделы: О нас, Услуги, Портфолио, Блог, Контакты ...Сайты «под ключ»18 заявокЗакрыт10 лет назад
Здравствуйте, хотим разработать аналог сайта https://bonusmall.ru/ под ключ, интересует стоимость и сроки. ps. Изучите пожалуйста сайт поподробней, чтобы предметно с вами разговаривать. В заявке указывайте ваши контакты (почта или Вк) Спасибо!Сайты «под ключ»8 заявокЗакрыт10 лет назад
- $173
создание прототипа уже существующего сайта, (сайт визитка)на ДрупалеСайты «под ключ»3 заявкиЗакрыт10 лет назад
- $60
Сайт под ключ на wordpress: верстка, установка. Есть PSD шаблон. Модули "оставить заявку" и "перезвонить".Сайты «под ключ»1 исполнительЗавершен10 лет назад