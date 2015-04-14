Сайт знакомств

$200
  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Закрыт4 заявки160 просмотров

Приветствую. Джумла + платный доступ к разделам - если кратко. срок 7-12 дней. детальное ТЗ по требованию вышлю соискателям. оплата 100% после того как покажете работающий сайт на своем хостинге. в течении 2-максимум 3х дней. все честно, красиво и возможно продолжим сотрудничество. буду рад поработать с профессионалами. успехов!

Joomla
10 лет назад
WestWind
Сергей 
42 года
10 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров