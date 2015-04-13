Создание сайта -визитка на Друпале

Нужно создать страницу на существующий сайт an-fred.ru/. Страница направленна на арнедаторов (тех кто хочет снять квартиру для себя). Т.З. по ссылке files.mail.ru/D8D5A6888C0... и в файле приблизительный коллаж. Работаю только через СБС. В ...