Создание сайта"под ключ"

Нужно создать страницу на существующий сайт an-fred.ru/. Страница направленна на арнедаторов (тех кто хочет снять квартиру для себя).

Т.З. по ссылке files.mail.ru/D8D5A6888C0... и в файле приблизительный коллаж.

Работаю только через СБС.

В ответе пишите сроки и бюджет.