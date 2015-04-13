Создание сайта"под ключ"

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Закрыт7 заявок218 просмотров

Нужно создать страницу на существующий сайт an-fred.ru/. Страница направленна на арнедаторов (тех кто хочет снять квартиру для себя).

Т.З. по ссылке files.mail.ru/D8D5A6888C0... и в файле приблизительный коллаж.

Работаю только через СБС.

В ответе пишите сроки и бюджет.

10 лет назад
nikita001
Никита 
35 лет
10 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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