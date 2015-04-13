Требуется создать сайт для транспортной компании. Примерно 15 тематических страниц-разделов. На сайте обязательно должна быть система администрирования - для изменения его текстов специалистом заказчика без знания HTML, и желательно – ...
Создание сайта"под ключ"
Нужно создать страницу на существующий сайт an-fred.ru/. Страница направленна на арнедаторов (тех кто хочет снять квартиру для себя).
Т.З. по ссылке files.mail.ru/D8D5A6888C0... и в файле приблизительный коллаж.
Работаю только через СБС.
В ответе пишите сроки и бюджет.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Сайты «под ключ»10 заявокЗакрыт10 лет назад
Здравствуйте.! Требуется разработать сайт Под интернет казино. Поставить дизайн. Подключить готовые игры через API. Требования- • Реально ...Сайты «под ключ»5 заявокЗакрыт10 лет назад
Нужно создать простой лендинг. Дизайн можно шаблонный, чуть подкорректировать по моим требованиям.Возможности на сайте: Обратная связь Возможность записаться на вебинар, коучинг, консультацию Возможность менять текст, видео и фото на странице Тематика: ...Сайты «под ключ»16 заявокЗакрыт10 лет назад
- $100
сделать сайт каталог требования - простой дизайн , можно адаптировать шаблон - каталог с фильтром по 2-3 характеристикамСайты «под ключ»10 заявокЗакрыт10 лет назад
Требуется создать сайт для сервисной компании Основные направления деятельности которые должны быть представлены на сайте -Спутниковый мониторинг, ит-аутсорсинг, видео наблюдение, обслуживание 1с -Продажа спец одежды -Уборка территорий ...Сайты «под ключ»18 заявокЗакрыт10 лет назад
- $200
Коллеги, Есть потребность создать Сайт Русской школы сервисного дизайна , который содержит несколько информационных направлений: 1. Курсы образования (UX, Проектирование электронных сервисов, продуктов, UI, дизайн-мышление, дизайн-менеджмент) и других событий школы. ...Сайты «под ключ»10 заявокЗакрыт10 лет назад
- $40
Требуется создание лендинга под ключ. Тематика — дизайн интерьеров. Образец http://kashuinteriors.ru/1/ Делаем точную копию. У лендинга должна быть функциональная админка. Делаем под последнюю версию Chrome, IE ...Сайты «под ключ»1 исполнительЗавершен10 лет назад
- $2200
Разработка сайта по ТЗ. Ниже представлены часть требований. Подробное ТЗ высылается по запросу в личку. Просьба в запросе предоставить информацию по опыту. Требования к дизайну • Дизайн разрабатывается ...Сайты «под ключ»28 заявокЗакрыт10 лет назад
Здравствуйте, Нам нужен сайт для лидо-генерации звонков для продажи "домов-на-колесах" (инфо по продукту и фотки нужно взять с нашего сайта www.tumbleweedhouses com На выходе нужен - простой (поэтому дизайн-конкурс пока не проводим) ...Сайты «под ключ»1 исполнительЗавершен10 лет назад
- $40
Нужно разработать сайт Что-то похожее на oselparking.kz Может получится сделать типо копии такой. Если есть люди которые могут такое сделать прошу Вас написать свои предложения ...Сайты «под ключ»7 заявокЗакрыт10 лет назад