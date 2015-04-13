Разработка сайта

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Закрыт5 заявок199 просмотров

Здравствуйте.!

Требуется разработать сайт Под интернет казино.

Поставить дизайн.

Подключить готовые игры через API.

Требования-

• Реально оценивать свои возможности.

• Предоставить наглядные примеры ваших работ, по этой тематики.

• Постоянно быть на связи.

• Работа по договору.

• Соблюдение сроков.

• Передача исходников и авторских прав.

- Т3, Дизайн и API – имеются.

Предпочтение отдаю серьёзным людям...

Тем кто способен работать совместно и с другими людьми по команде.

А так же, сопровождать проект, и после запуска разрабатывать Наши игры.

По языкам, думаю что предпочтительнее если это будут – html php js

Помимо этого, кандидат должен быть ответственным, честным, пунктуальным, терпеливым, готовым оперативно принимать и реализовывать решения по проекту.

Пишите ваши сроки, расценки, предложения.

С Уважением Денис.!

HTMLJavaScriptPHP
10 лет назад
demiden777
Денис 
50 лет
13 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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