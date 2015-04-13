Создание сайта для сервисной компании

Требуется создать сайт для сервисной компании

Основные направления деятельности которые должны быть представлены на сайте

-Спутниковый мониторинг, ит-аутсорсинг, видео наблюдение, обслуживание 1с

-Продажа спец одежды

-Уборка территорий и офисных помещений

-Услуги спецтехники

(наш старый сайт istbuz.ru ) требуется создать сайт примерно такого же уровня, только наполненный более качественным контентом и добавлением новых услуг. Для написание текстов желательно также услуги вашего копирайтера.

Из своего есть только логотип.

Оплата возможно как и электронными деньгами , но желательна работа по договору с юр лицом. Рассмотрим все варианты.

В отклике прошу указывать примерную стоимость работ.