Разработка сайта по ТЗ. Ниже представлены часть требований. Подробное ТЗ высылается по запросу в личку. Просьба в запросе предоставить информацию по опыту. Требования к дизайну • Дизайн разрабатывается ...
Сделать точную копию лендинга
Требуется создание лендинга под ключ.
Тематика — дизайн интерьеров. Образец http://kashuinteriors.ru/1/ Делаем точную копию.
У лендинга должна быть функциональная админка.
Делаем под последнюю версию Chrome, IE 8+, Мозилла, Опера. Учитываем особенности каждого браузера. Код должен проходить w3c валидацию (проверка кода на ошибки), в т.ч. в http://www.webpagetest.org и здесь https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/. Верстка должна быть адаптивной под мобильные устройства.
Верстаем все пиксель в пиксель.
Срок исполнения 3 дня.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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