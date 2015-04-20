Сделать точную копию лендинга

$40
  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Завершен5 заявок231 просмотр

Требуется создание лендинга под ключ.

Тематика — дизайн интерьеров. Образец http://kashuinteriors.ru/1/ Делаем точную копию.

У лендинга должна быть функциональная админка.

Делаем под последнюю версию Chrome, IE 8+, Мозилла, Опера. Учитываем особенности каждого браузера. Код должен проходить w3c валидацию (проверка кода на ошибки), в т.ч. в http://www.webpagetest.org и здесь https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/. Верстка должна быть адаптивной под мобильные устройства.

Верстаем все пиксель в пиксель.

Срок исполнения 3 дня.

10 лет назад
tasha2390
Андрей 
47 лет
12 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

cypher0909
Равиль 
36 лет
13 лет в сервисе
Был
год назад
10 лет назад
$40
3 дня
Работал с Равилем второй раз и как всегда все было сделано точно в срок по заявленным требованиям. Очень рекомендую выбирать Равиля как надежного и ответственного исполнителя.
Работаем не в первый раз. Всё хорошо. С оплатой и постановкой задачи никаких проблем.

Заявки фрилансеров

cypher0909
Равиль 
36 лет
13 лет в сервисе
Был
год назад
10 лет назад

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