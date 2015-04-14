Есть база отелей, нужно сделать небольшой сервис на бутстрапе, связать его с booking.com . Подробное описание в файле ниже. Все расскажу и опишу по пунктам при разговоре, отвечу на все вопросы .
Создание сайта для свадебного агентства
Требуется сайт для свадебного агентства.
Текстовый и графический контент предоставляет Заказчик
Сайт с вертикальной прокруткой, адаптивный дизайн, 2 языковые версии
Основные разделы: О нас, Услуги, Портфолио, Блог, Контакты
Детальный бриф по запросу
ВНИМАНИЕ: для удобства коммуникации в партнеры выберем того, кто физически находится в Украине. Спасибо за понимание.
Заявки фрилансеров
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