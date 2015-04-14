Создание сайта для свадебного агентства

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Закрыт18 заявок185 просмотров

Требуется сайт для свадебного агентства.

Текстовый и графический контент предоставляет Заказчик

Сайт с вертикальной прокруткой, адаптивный дизайн, 2 языковые версии

Основные разделы: О нас, Услуги, Портфолио, Блог, Контакты

Детальный бриф по запросу

ВНИМАНИЕ: для удобства коммуникации в партнеры выберем того, кто физически находится в Украине. Спасибо за понимание.

10 лет назад
inna_bw
Инна 
39 лет
10 лет в сервисе
Была
9 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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