Скопировать сайт

$20
  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Закрыт7 заявок224 просмотра

Нужно скопировать сайт http://www.bankettver.ru/ и поставить его на хостинг. Поставить логотип(предоставлю).

10 лет назад
antonovantontv
Антон 
39 лет
10 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров