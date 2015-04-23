Необходимо создать сайт-визитку

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Завершен21 заявка264 просмотра

Добрый день. Необходимо для продуктовой дистрибьюторской компании создать простой сайт-визитку. ТЗ есть. Сроки не горят, цены прошу предлагать адекватные. Оплата на карту Сбербанка.

10 лет назад
laguna8
Ирина 
42 года
14 лет в сервисе
Была
5 лет назад

Выбранный исполнитель

vakeks2
37 лет
18 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
10 лет назад
$140
5 дней
Очень понравилась работать с Валерием. Сайт сделал очень быстро, все правки и дополнения вносились с олимпийским терпением) Какой мы хотели видеть дизайн, не знали и сами, но Валерий отлично справился с работой и создал красивый фон. Валерий всегда был на связи, отвечал на вопросы мгновенно, даже в позднее время. Спасибо за сотрудничество, все отлично! Однозначно рекомендую.
Отличный заказчик с грамотно поставленным техническим заданием. Все оплачено в срок. Рекомендую.

Заявки фрилансеров

vakeks2
37 лет
18 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
10 лет назад

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