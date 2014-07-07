Качественный контент - это пульс сайта!
Очень люблю сложные аналитические тексты, но с удовольствием пишу и на самые разные тематики. Работая со мною, вас ожидает сдача материала в срок, отличная грамматика и интересный читабельный материал.
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Отзывы заказчиков
$3
10 баллов
8 лет назад
Статья написана лаконично и интересно. Самое удивительное для меня, как Ирина написала уникальный текст, не смотря на то что на данную тематику написано тысячи статей, а так же сотни книг. Открыв файл с текстом, прочитал не отрываясь и с интересом. Тематика статьи - здоровье, текст должен пробуждать интерес и мотивировать - Ирине удалось это сделать. Очень рад сотрудничеству.
Ответный отзыв
С Михаилом работала первый раз. Отличный заказчик с четким пониманием задачи и своевременной оплатой. Спасибо за работу! Надеюсь вскоре продолжим сотрудничество!
$25
10 баллов
9 лет назад
Хороший исполнительный копирайтер.
Ответный отзыв
С таким заказчиком работать одно удовольствие - предельно четкое ТЗ, мгновенная оплата и полная информационная поддержка. Надеюсь, наше сотрудничество будет длительным и позитивным для обеих сторон. Все супер!
$25
10 баллов
9 лет назад
Все супер, текста понравились, очень оперативно. Рекомендую.
Ответный отзыв
Отличный заказчик. Когда человек понимает, что именно ему нужно - это видно сразу) Тексты проверил сразу, не затягивая, оплата поступила также, практически мгновенно. Сотрудничеством довольна.
$40
10 баллов
9 лет назад
Заказывал написание тестов, все было сделано в кратчайшие сроки без каких-либо проблем. Спасибо ) Еще по-работаем!
Ответный отзыв
Отличный заказчик - четкое ТЗ, моментальная оплата, приятное общение. Все гуд)
$28
10 баллов
10 лет назад
Все отлично. Идеальный исполнитель.
Ответный отзыв
С Владиславом отлично сработались - четкая задача, разумные требования. Оплату получила мгновенно. Сотрудничеством полностью довольна.
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28 отзывов
от $1
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