Статья написана лаконично и интересно. Самое удивительное для меня, как Ирина написала уникальный текст, не смотря на то что на данную тематику написано тысячи статей, а так же сотни книг. Открыв файл с текстом, прочитал не отрываясь и с интересом. Тематика статьи - здоровье, текст должен пробуждать интерес и мотивировать - Ирине удалось это сделать. Очень рад сотрудничеству.