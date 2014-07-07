laguna8

Ирина laguna8

 
41 годУкраина/Запорожье
13 лет на фриланс-бирже
Была
3 года назад
Качественный контент - это пульс сайта!

Очень люблю сложные аналитические тексты, но с удовольствием пишу и на самые разные тематики. Работая со мною, вас ожидает сдача материала в срок, отличная грамматика и интересный читабельный материал.

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Отзывы заказчиков
MikeyBo
Михаил 
33 годаИталия
10 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$3
10 баллов
8 лет назад
Написание статей
Статья написана лаконично и интересно. Самое удивительное для меня, как Ирина написала уникальный текст, не смотря на то что на данную тематику написано тысячи статей, а так же сотни книг. Открыв файл с текстом, прочитал не отрываясь и с интересом. Тематика статьи - здоровье, текст должен пробуждать интерес и мотивировать - Ирине удалось это сделать. Очень рад сотрудничеству.
С Михаилом работала первый раз. Отличный заказчик с четким пониманием задачи и своевременной оплатой. Спасибо за работу! Надеюсь вскоре продолжим сотрудничество!
Ответный отзыв
wsm
41 годРоссия
17 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$25
10 баллов
9 лет назад
Вдумчивый копирайт
Хороший исполнительный копирайтер.
С таким заказчиком работать одно удовольствие - предельно четкое ТЗ, мгновенная оплата и полная информационная поддержка. Надеюсь, наше сотрудничество будет длительным и позитивным для обеих сторон. Все супер!
Ответный отзыв
Hawk
33 годаУкраина
15 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$25
10 баллов
9 лет назад
Тексты на сайт
Все супер, текста понравились, очень оперативно. Рекомендую.
Отличный заказчик. Когда человек понимает, что именно ему нужно - это видно сразу) Тексты проверил сразу, не затягивая, оплата поступила также, практически мгновенно. Сотрудничеством довольна.
Ответный отзыв
melaha
50 летБеларусь
13 лет в сервисе
Был
2 года назад
$40
10 баллов
9 лет назад
Написать тексты по приложенному ТЗ
Заказывал написание тестов, все было сделано в кратчайшие сроки без каких-либо проблем. Спасибо ) Еще по-работаем!
Отличный заказчик - четкое ТЗ, моментальная оплата, приятное общение. Все гуд)
Ответный отзыв
bladiks
38 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
3 года назад
$28
10 баллов
10 лет назад
Тексты для сайта
Все отлично. Идеальный исполнитель.
С Владиславом отлично сработались - четкая задача, разумные требования. Оплату получила мгновенно. Сотрудничеством полностью довольна.
Ответный отзыв
Копирайтинг
28 отзывов
от $1
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