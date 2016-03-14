Написать короткие тексты по 1500 зн

Добрый день. Необходимо написать небольшие тексты по 1500 зн. Тексты несложные, относятся к сервисной компании. Примерный образец написания скину. Срок сдачи текстов - сегодня (14.03) до 22 вечера. Текстов достаточно много, поэтому нужно несколько человек в помощь. Оплата - 80р/1 текст на WMR. Сразу пишите, сколько сможете написать текстов до указанного времени.