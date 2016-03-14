Нужно написать тексты и отзывы для таких прилендингов http://tvblogs.org/domohozyaika-chai/ http://tvblogs.org/lp11-mon2/ http://tvblogs.org/giper-tea/ http://tvblogs.org/irecommend_antiparasitic/ http://tvblogs.org/medportal_antiparasitic/ http://tvblogs.org/tea_vs_grib/ Товар немного другой. Но смысл текста такой же. Нужно взять стилистику ...
Написать короткие тексты по 1500 зн
Добрый день. Необходимо написать небольшие тексты по 1500 зн. Тексты несложные, относятся к сервисной компании. Примерный образец написания скину. Срок сдачи текстов - сегодня (14.03) до 22 вечера. Текстов достаточно много, поэтому нужно несколько человек в помощь. Оплата - 80р/1 текст на WMR. Сразу пишите, сколько сможете написать текстов до указанного времени.
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