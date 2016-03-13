Требуется написать 2000 статей на сайт

  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт26 заявок321 просмотр

Необходимо написать статьи на сайт (рерайт) Lifeha.ru 

50 р. за 1000, статьи также можно размещать на сайте за дополнительную оплату. 

Всем кому нужна стабильная оплата, оставляйте свои заявки.

9 лет назад
oksanamerkulova
Оксана 
44 года
14 лет в сервисе
Была
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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