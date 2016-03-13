Необходимо собрать информацию о психологических играх и сделать статьи на каждую игру. Объем 3500 знаков б/п. Статья должна состоять из блоков следующего содержания: 1. Вводное слово об игре - 10% ...
Рерайт текста
Есть файл с эссе, надо сделать рерайт. Объем ~7к символов б/п + надо растянуть до 8-9к.
Файл с эссе приложил. Срок до понедельника. Оптимально в воскресенье вечером уже получить.
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