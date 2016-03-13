Рерайт текста

Нужно написать несколько страниц для сайта строительной тематики. Статейки по 2000-2500 символов с оптимизацией под поисковик. Структуру страниц задаю и подробно описываю что писать. Нужен только текст, иллюстрациями будет заниматься другой человек. Ставьте разумные цены ...