Написание текста для сайта по психологической тематике в отношении отношений мужчины и женщины.
Необходим рерайт 10 статей
Необходимо быстро, а главное качественно переписать тексты!
Необходимо соблюдать стилистику написания. Никакой отсебятины и воды
По новой писать тексты не надо. Надо простои их переписать и оставить стиль написания.
Что я подразумеваю под стилем и подачей текста - это продающие тексты.
Перед началом нашей работы - прошу предоставить образец одного (нескольких) абзацев на проверку и утверждение дальнейшей работы!
Сроки - 2-3дня
(если вы один человек а не команда, то скорее вы не справитесь и сорвете сроки, но если уверенны в своих силах и качестве написания текстов - милости просим! 3дня в вашем распоряжении)
Оплата - договорная ( в заявке указывайте стоимость за 1к в рублях!!!)
Способ оплаты - вебмани или карта банка
Предоплата - без проблем!
В заявке хочу видеть:
-стоимость за 1к в рублях
-пример рерайта отрывка из текста
(если не увижу, сразу удаляю)
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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