Необходим рерайт 10 статей

  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Завершен4 заявки205 просмотров

Необходимо быстро, а главное качественно переписать тексты!

Необходимо соблюдать стилистику написания. Никакой отсебятины и воды

По новой писать тексты не надо. Надо простои их переписать и оставить стиль написания.

Что я подразумеваю под стилем и подачей текста - это продающие тексты.

Перед началом нашей работы - прошу предоставить образец одного (нескольких) абзацев на проверку и утверждение дальнейшей работы!

Сроки - 2-3дня

(если вы один человек а не команда, то скорее вы не справитесь и сорвете сроки, но если уверенны в своих силах и качестве написания текстов - милости просим! 3дня в вашем распоряжении)

Оплата - договорная ( в заявке указывайте стоимость за 1к в рублях!!!)

Способ оплаты - вебмани или карта банка

Предоплата - без проблем!

В заявке хочу видеть: 

-стоимость за 1к в рублях

-пример рерайта отрывка из текста

(если не увижу, сразу удаляю)

9 лет назад
vladymir777
Володимир 
40 лет
12 лет в сервисе
Был
6 лет назад
166 отзывов(-4)

Выбранный исполнитель

leonira72
53 года
13 лет в сервисе
Была
7 месяцев назад
9 лет назад
$10
3 дня
Ирочка, спасибо вам за понимание и доброту! В следующий раз только к вам и только с вами! Спасибо
Спасибо. Не болейте больше.

Заявки фрилансеров

leonira72
53 года
13 лет в сервисе
Была
7 месяцев назад
9 лет назад

  • Похожие заказы

  • Написание текста

    $1

    Написание текста для сайта по психологической тематике в отношении отношений мужчины и женщины.

    Копирайтинг17 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Экспертное заключение на бытовую технику

    Необходимо составить развернутое заключение эксперта на 2 предмета (бытовая техника) с учетом:  - заключение по основным характеристикам предмета;  - дополнительной информацию по характеристикам, которые не входят в перечень основных;  - достоинства и ...

    Копирайтингнет заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Рерайт

    $100

    Требуются рерайтеры для написания 25 текстов. Оплата 15р за 1000 знаков. Исходники мои. Оплата сразу после проверки постатейно. Никаких тестовых заданий.

    Копирайтинг8 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Копирайтинг / рерайтинг на тему Beauty

    Доброго времени суток!   Ищем копирайтера для наполнения контентом сайтов по теме BEAUTY - красота, мода, питание и спорт.  Объем статей обычно не превышает 10 000 знаков, стоимость работы - 0,5 - ...

    Копирайтинг25 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Копирайтер из Украины

    Необходим копирайтер из Украины для оплаты на карточку Приват-Банка. В большинстве задачи по описанию товаров и услуг. Тематика - тюнинг. Задача простая - даю страницу, даю ключи, даю количество символов. Вы должны вписать ключи ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Поиск баз данных, списков

    $10

    Нужны базы данных или списки из открытых источников, бесплатные. Направлений два. Первое - российские компании с большими объемами работ по итогам прошлого года, с контактами. Второе - перечень или список газет зарубежных (по 5-6 на ...

    Копирайтинг12 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Необходимо выполнить тесты по курсу паралигал

    Открыт проект. Требуется исполнитель работ по курсу паралигал. В помощь предоставляется запись лекций,  вся литература  предоставлена.  Типичный урок выгладит примерно так: 1 видео (от 40 мин до 1 часа), следующий слайд - 2е ...

    Копирайтингнет заявок
    Закрыт
    9 лет назад