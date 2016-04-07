Необходим рерайт 10 статей

Необходимо быстро, а главное качественно переписать тексты!

Необходимо соблюдать стилистику написания. Никакой отсебятины и воды

По новой писать тексты не надо. Надо простои их переписать и оставить стиль написания.

Что я подразумеваю под стилем и подачей текста - это продающие тексты.

Перед началом нашей работы - прошу предоставить образец одного (нескольких) абзацев на проверку и утверждение дальнейшей работы!

Сроки - 2-3дня

(если вы один человек а не команда, то скорее вы не справитесь и сорвете сроки, но если уверенны в своих силах и качестве написания текстов - милости просим! 3дня в вашем распоряжении)

Оплата - договорная ( в заявке указывайте стоимость за 1к в рублях!!!)

Способ оплаты - вебмани или карта банка

Предоплата - без проблем!

В заявке хочу видеть:

-стоимость за 1к в рублях

-пример рерайта отрывка из текста

(если не увижу, сразу удаляю)