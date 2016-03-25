Создание текстов для сайта. Тема: "Строительство бассейнов"

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Завершен20 заявок201 просмотр

Язык - русский. Количество статей - около 15. 

9 лет назад
vlad333
46 лет
15 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад

Выбранный исполнитель

solla
45 лет
16 лет в сервисе
Была
год назад
9 лет назад
$20
3 дня
Все было выполнено очень быстро при достаточно хорошем качестве текстов.
Спасибо за заказ, быструю проверку и оплату.

Заявки фрилансеров

solla
45 лет
16 лет в сервисе
Была
год назад
9 лет назад

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