Создаётся большой сайт автомобильной тематики. Будет потрачено более 500000 рублей. Вы можете писать во все рубрики сайта, или взять несколько из них: кому-то интереснее писать обзоры, кому-то ремонт, а кому-то финансовые и юридические вопросы. ...
Создание текстов для сайта. Тема: "Строительство бассейнов"
Язык - русский. Количество статей - около 15.
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