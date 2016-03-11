Постоянная работа авторам по автотематике

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Закрыт8 заявок444 просмотра

Создаётся большой сайт автомобильной тематики. Будет потрачено более 500000 рублей. 

Вы можете писать во все рубрики сайта, или взять несколько из них: кому-то интереснее писать обзоры, кому-то ремонт, а кому-то финансовые и юридические вопросы. 

Оплата частями: 40 рублей за 1000 символов по пятницам за неделю. 

Это постоянная работа, после этого проекта будут другие.

Требования: Соблюдение сроков, грамотность, умение излагать мысли, желание писать статьи лучше имеющихся в интернете. 

Условия: 

Нужно писать хотя бы 1-2 статьи в день, лучше больше. Статьи в среднем 5-6 тысяч символов.

Если вы будете писать по 2 статьи в день (а можно и больше), то у вас будет получаться примерно 15000 рублей в месяц. 

Пишите в Skype – antonkozlovru

9 лет назад
kozlovanton
Антон 
48 лет
13 лет в сервисе
Был
8 лет назад
28 отзывов(-2)

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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