Постоянная работа авторам по автотематике

Создаётся большой сайт автомобильной тематики. Будет потрачено более 500000 рублей.

Вы можете писать во все рубрики сайта, или взять несколько из них: кому-то интереснее писать обзоры, кому-то ремонт, а кому-то финансовые и юридические вопросы.

Оплата частями: 40 рублей за 1000 символов по пятницам за неделю.

Это постоянная работа, после этого проекта будут другие.

Требования: Соблюдение сроков, грамотность, умение излагать мысли, желание писать статьи лучше имеющихся в интернете.

Условия:

Нужно писать хотя бы 1-2 статьи в день, лучше больше. Статьи в среднем 5-6 тысяч символов.

Если вы будете писать по 2 статьи в день (а можно и больше), то у вас будет получаться примерно 15000 рублей в месяц.

Пишите в Skype – antonkozlovru