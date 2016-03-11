Постинг на форумах комментариев со ссылками на сайт. Оплата за каждую оставленную ссылку 100 руб/комментарий. Всего необходимо 100 ссылок. Внимание! Я не собираюсь сотрудничать с тем, кто бессмысленно и в хаотичном порядке ...
Постоянная работа авторам по автотематике
Создаётся большой сайт автомобильной тематики. Будет потрачено более 500000 рублей.
Вы можете писать во все рубрики сайта, или взять несколько из них: кому-то интереснее писать обзоры, кому-то ремонт, а кому-то финансовые и юридические вопросы.
Оплата частями: 40 рублей за 1000 символов по пятницам за неделю.
Это постоянная работа, после этого проекта будут другие.
Требования: Соблюдение сроков, грамотность, умение излагать мысли, желание писать статьи лучше имеющихся в интернете.
Условия:
Нужно писать хотя бы 1-2 статьи в день, лучше больше. Статьи в среднем 5-6 тысяч символов.
Если вы будете писать по 2 статьи в день (а можно и больше), то у вас будет получаться примерно 15000 рублей в месяц.
Пишите в Skype – antonkozlovru
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