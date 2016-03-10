Автор для рубрики "Дайджест e-commerce". 1 раз в неделю.

Нужен автор для рубрики “Дайджест недели” в онлайн-издание про электронную коммерцию, наша аудитория - владельцы интернет-магазинов, маркетологи, продавцы.

Задача - раз в неделю готовить дайджест, то есть обзор главных новостей (от 5 до 10 шт) в сфере электронной коммерции за прошедшую неделю, а также подборку ссылок на статьи статьи других изданий, которые вызвали большой интерес. В результате должен получаться уникальный материал, а не просто скопированные участки текста, общий объем материла должен быть не менее 5.000 знаков без пробелов.

Оплата сдельная, за каждый дайджест до 2.000Р. Есть подробное ТЗ.

Главное - уметь делать выжимку, чтобы можно было быстро понять суть, без воды и в тоже время раскрыть тему в плане

последствий новости, что думают эксперты - если большой инфо-повод. Форматирование читабельное, списки, скриншоты приветствуются. Личные комментарии тоже могут быть.

Есть примеры, которые отчасти близки к тому, что нужно:

Требования к исполнителю:

Высокая грамотность - “сам себе редактор”

Ответственность - сроки важны

Быть “в теме” Ecommerce, следить за трендами и новостями

Умение работать с WordPress и перфекционизм тоже будет плюсом.

Эта работа, конечно, не обеспечит полную занятость, хотя учитывайте что чтение источников и отбор материала тоже занимает время. Если оправдайте ожидания - получите больше подобный работы, например - ведение e-mail рассылки и групп в соц.сетях, ежемесячный дайджест, редакторские функции. То есть может перерасти в полноценную работу с хорошей оплатой.