100 ссылок на форумах (постинг/линкбилдинг/комментирование тем на фор)

$1
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Завершен20 заявок366 просмотров

Постинг на форумах комментариев со ссылками на сайт. Оплата за каждую оставленную ссылку  100 руб/комментарий. Всего необходимо 100 ссылок.

Внимание! Я не собираюсь сотрудничать с тем, кто бессмысленно и в хаотичном порядке будет оставлять ссылки, подход

требуется более чем грамотный, логичный и с пониманием темы. 

Комментарии , неприемлемые договоренностям, не оплачиваются.

Тематика сайта: туризм и отдых в России, Украине и странах СНГ

(гостиницы) - также можно затрагивать темы с  достопримечательностями,

маршрутами и тд и тп, но с упоминанием сервиса. Пересечений на разных 

ресурсах масса. Главное - подход! Для начинающих специалистов по связям с общественностью - лучший опыт работы с ЦА!

Если заинтересованны, просьба писать в личку. Спасибо!

9 лет назад
alex_digest
Алекс 
38 лет
10 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад

Выбранный исполнитель

Zifirinka
Юлия 
40 лет
9 лет в сервисе
Была
8 лет назад
9 лет назад
$100
2 дня
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Понравилось сотрудничать! Грамотный и приятный в общении заказчик. Четко поставил задачу. Всё время на связи, оплатил вовремя работу. Продолжаем дальнейшее сотрудничество!

Заявки фрилансеров

Zifirinka
Юлия 
40 лет
9 лет в сервисе
Была
8 лет назад
9 лет назад