О Callmaker Мы разрабатываем Callmaker, красивый и удобный виджет обратного звонка, и успешно захватываем рынки России, США и Европы. Наш продукт увеличивает онлайн продажи сайтов и посадочных страниц наших клиентов, и мы имеем опыт ...
100 ссылок на форумах (постинг/линкбилдинг/комментирование тем на фор)
Постинг на форумах комментариев со ссылками на сайт. Оплата за каждую оставленную ссылку 100 руб/комментарий. Всего необходимо 100 ссылок.
Внимание! Я не собираюсь сотрудничать с тем, кто бессмысленно и в хаотичном порядке будет оставлять ссылки, подход
требуется более чем грамотный, логичный и с пониманием темы.
Комментарии , неприемлемые договоренностям, не оплачиваются.
Тематика сайта: туризм и отдых в России, Украине и странах СНГ
(гостиницы) - также можно затрагивать темы с достопримечательностями,
маршрутами и тд и тп, но с упоминанием сервиса. Пересечений на разных
ресурсах масса. Главное - подход! Для начинающих специалистов по связям с общественностью - лучший опыт работы с ЦА!
Если заинтересованны, просьба писать в личку. Спасибо!
Выбранный исполнитель
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
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