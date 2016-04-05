100 ссылок на форумах (постинг/линкбилдинг/комментирование тем на фор)

Постинг на форумах комментариев со ссылками на сайт. Оплата за каждую оставленную ссылку 100 руб/комментарий. Всего необходимо 100 ссылок.

Внимание! Я не собираюсь сотрудничать с тем, кто бессмысленно и в хаотичном порядке будет оставлять ссылки, подход

требуется более чем грамотный, логичный и с пониманием темы.

Комментарии , неприемлемые договоренностям, не оплачиваются.

Тематика сайта: туризм и отдых в России, Украине и странах СНГ

(гостиницы) - также можно затрагивать темы с достопримечательностями,

маршрутами и тд и тп, но с упоминанием сервиса. Пересечений на разных

ресурсах масса. Главное - подход! Для начинающих специалистов по связям с общественностью - лучший опыт работы с ЦА!

Если заинтересованны, просьба писать в личку. Спасибо!