Zifirinka

Юлия Клованич Zifirinka

 
38 летРоссия/Москва
8 лет на фриланс-бирже
Была
7 лет назад
Предлагаю услуги агентов влияния на форумах. Ответственный подход, сдача работ в оговоренные сроки.

- Опыт работы нафорумах  и социальных сетях  8 лет

- За спиной более 1000проектов на разные тематики

- Регистрация более, чемна  500 форумах

- Прокачанные аккаунты,регистрации возрастом несколько лет

- На каждом форумепо  10 и более аккаунтов

- Возможность работать сразных айпи адресов

- Работа на форумахразной тематики: женские, материнские, автофорумы, ремонт и дизайн,

недвижимость , строительные, компьютерные, медицинские, бизнес , студенческие, общетематические,московские, региональные, секс форумы, туристические

- Постоянно расширяющийсясписок форумов.

- Работа на отзовиках.

- Работа в социальныхсетях: В Контакте, Одноклассники, ЖЖ, сообщества на mail.ru

Работаем с разными группами товаров: бытоваяи компьютерная техника, автомобили, ремонт, мебель, недвижимость, детские

товары (игрушки, одежда, обувь, средства гигиены и пр.),  товары для взрослых (Одежда, обувь,парфюмерия, косметика, интернет-шоппинг), медицина (лекарства, БАДы, витамины,

продвижение клиник)

Отзывы заказчиков
alex_digest
37 летКазахстан
9 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
$100
10 баллов
8 лет назад
100 ссылок на форумах (постинг/линкбилдинг/комментирование тем на фор)
Отзыв недоступен.
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