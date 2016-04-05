- Опыт работы нафорумах и социальных сетях 8 лет
- За спиной более 1000проектов на разные тематики
- Регистрация более, чемна 500 форумах
- Прокачанные аккаунты,регистрации возрастом несколько лет
- На каждом форумепо 10 и более аккаунтов
- Возможность работать сразных айпи адресов
- Работа на форумахразной тематики: женские, материнские, автофорумы, ремонт и дизайн,
недвижимость , строительные, компьютерные, медицинские, бизнес , студенческие, общетематические,московские, региональные, секс форумы, туристические
- Постоянно расширяющийсясписок форумов.
- Работа на отзовиках.
- Работа в социальныхсетях: В Контакте, Одноклассники, ЖЖ, сообщества на mail.ru
Работаем с разными группами товаров: бытоваяи компьютерная техника, автомобили, ремонт, мебель, недвижимость, детские
товары (игрушки, одежда, обувь, средства гигиены и пр.), товары для взрослых (Одежда, обувь,парфюмерия, косметика, интернет-шоппинг), медицина (лекарства, БАДы, витамины,
продвижение клиник)
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!