Предлагаю услуги агентов влияния на форумах. Ответственный подход, сдача работ в оговоренные сроки.

- Опыт работы нафорумах и социальных сетях 8 лет

- За спиной более 1000проектов на разные тематики

- Регистрация более, чемна 500 форумах

- Прокачанные аккаунты,регистрации возрастом несколько лет

- На каждом форумепо 10 и более аккаунтов

- Возможность работать сразных айпи адресов

- Работа на форумахразной тематики: женские, материнские, автофорумы, ремонт и дизайн,

недвижимость , строительные, компьютерные, медицинские, бизнес , студенческие, общетематические,московские, региональные, секс форумы, туристические

- Постоянно расширяющийсясписок форумов.

- Работа на отзовиках.

- Работа в социальныхсетях: В Контакте, Одноклассники, ЖЖ, сообщества на mail.ru

Работаем с разными группами товаров: бытоваяи компьютерная техника, автомобили, ремонт, мебель, недвижимость, детские

товары (игрушки, одежда, обувь, средства гигиены и пр.), товары для взрослых (Одежда, обувь,парфюмерия, косметика, интернет-шоппинг), медицина (лекарства, БАДы, витамины,

продвижение клиник)