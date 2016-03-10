Написать текст для лендинга про плюшевых медведей

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Закрыт9 заявок212 просмотров

Есть сайт производителя:

http://mistermedved.com.ua/

На нем есть История создания, Медвежьи стандарты, Почему мистер медведь лучше, чем другие подарки?

Эти тексты хотелось бы также очень удобно обыграть, написать, как на сайте.

Также стоит выделить преимущества, как на сайте в самом низу:

http://podarimishku.com/

У кого есть опыт написания текстов для лендингов - указывайте цены и сроки. Оплата - Приват24, вебмани - рубли, доллары.

9 лет назад
Incensus
Дмитрий 
35 лет
16 лет в сервисе
Был
5 дней назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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