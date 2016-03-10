Рерайт, наполнение сайта рекламного агентства.

Доброго времени суток!

ОЧЕНЬ Срочно нужно написать тексты для некоторых пустых страниц сайта http://www.atl-btl.ru или дописать где мало... Минимум 1000 символов на страницу.

РАССМАТРИВАЮ ЭКОНОМ ПРЕДЛОЖЕНИЯ.

Текст должен быть уникальным, примеры выбираете сами с сайтов наших конкурентов (рекламные агентства Москвы.

Я вам предоставлю список страниц, которые нужно наполнить.

Тексты требуются для роботов, поэтому, при их написании необходимо использовать ключевые слова. По сути, у каждой страницы по 1 ключевику. Нужно просто его склонять и использовать синонимы...

В приложении перечень ссылок на страницы, которые нужно наполнить.