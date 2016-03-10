Необходимо написать 100 статей на юридический проект. Требования к текстам: - Seo тексты (будет предоставлено кол-во ключей, которые нужно вписать в текст) - читабельные (тексты для людей) - структура ...
Рерайт, наполнение сайта рекламного агентства.
Доброго времени суток!
ОЧЕНЬ Срочно нужно написать тексты для некоторых пустых страниц сайта http://www.atl-btl.ru или дописать где мало... Минимум 1000 символов на страницу.
РАССМАТРИВАЮ ЭКОНОМ ПРЕДЛОЖЕНИЯ.
Текст должен быть уникальным, примеры выбираете сами с сайтов наших конкурентов (рекламные агентства Москвы.
Я вам предоставлю список страниц, которые нужно наполнить.
Тексты требуются для роботов, поэтому, при их написании необходимо использовать ключевые слова. По сути, у каждой страницы по 1 ключевику. Нужно просто его склонять и использовать синонимы...
В приложении перечень ссылок на страницы, которые нужно наполнить.
Заявки фрилансеров
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