Seo текст для сайта

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Завершен16 заявок215 просмотров

Для сайта праздничной тематики (поздравления, тосты и т.д.) необходимо ~170 статей.

Объем от 1000 до 2000 символов каждая - 1500 символов в среднем. 

Требования к тексту:

 - Уникальность от 90% и выше;

- Использование списков, таблиц и др. структурных данных в статьях;

- Соблюдение требований по кол-ву ключевых слов в тексте;

В заявке указывайте стоимость за весь объем работы.

Срок - 1 месяц. 

9 лет назад
krbl
39 лет
12 лет в сервисе
Была
12 дней назад

Выбранный исполнитель

Zvezdnij-Format
Елена 
40 лет
11 лет в сервисе
Была
5 часов назад
9 лет назад
$200
30 дней
Отличные тексты, все согласно ТЗ. Рекомендую!
Работа прошла плодотворно и на позитивной ноте: своевременная оплата, приятное общение, четкие задачи. Только лучшие рекомендации!

Заявки фрилансеров

Zvezdnij-Format
Елена 
40 лет
11 лет в сервисе
Была
5 часов назад
9 лет назад
ТОП-5
Копирайтинг

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