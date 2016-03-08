Рерайт описаний для компаний

Добрый день! Имеется около 200 компаний-застройщиков в списке Excel, для которых требуется сделать рерайт описаний (чем компания занимается, когда появилась, история компании, преимущества и т.д.).

Неуникальные описания уже имеются, ссылки на которые в этом же списке. Также по ссылкам можно найти информацию на оф.сайты, где также можно получить подробную информацию о компаниях, так как возможно будет мало информации по отдельным компаниям.

Уникальность описания – от 90% (как по Адвего, так и по текст.ру)

Минимальное кол-во знаков в описании – не менее 500 збп

Максимальное кол-во знаков в описании – не более 2000 збп.

Требования:

- уникальность

- грамотность

- постоянная связь

- умение описать компанию, не просто перечисление слов

- хорошо знать свое дело и отвечать за свою работу

Принимаются только уникальные описания, не имеющие ошибок.

Оплата на любые реквизиты, но очень желательные банковские реквизиты. Оплата по факту.

Стоимость 1000 збп – 60 руб.

Можем поделить количество компаний на нескольких человек, поэтому возьмем сразу несколько исполнителей, например по 50 компаний каждому.

При ответе прикладывайте портфолио.

Приоритет тем исполнителям, которые имеют отзывы о своей работы и имели опыт работы по написанию текстов для компаний, недвижимости, строительства.