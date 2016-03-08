Всем привет! Есть заказ с технической спецификой. Текст на тему чертежей котлов длительного горения. Необходим подбор чертежа (чертежей) котла ДГ, который можно собрать самому, и его последующая расшифровка и превращением всей этой конструкции в ...
Рерайт описаний для компаний
Добрый день! Имеется около 200 компаний-застройщиков в списке Excel, для которых требуется сделать рерайт описаний (чем компания занимается, когда появилась, история компании, преимущества и т.д.).
Неуникальные описания уже имеются, ссылки на которые в этом же списке. Также по ссылкам можно найти информацию на оф.сайты, где также можно получить подробную информацию о компаниях, так как возможно будет мало информации по отдельным компаниям.
Уникальность описания – от 90% (как по Адвего, так и по текст.ру)
Минимальное кол-во знаков в описании – не менее 500 збп
Максимальное кол-во знаков в описании – не более 2000 збп.
Требования:
- уникальность
- грамотность
- постоянная связь
- умение описать компанию, не просто перечисление слов
- хорошо знать свое дело и отвечать за свою работу
Принимаются только уникальные описания, не имеющие ошибок.
Оплата на любые реквизиты, но очень желательные банковские реквизиты. Оплата по факту.
Стоимость 1000 збп – 60 руб.
Можем поделить количество компаний на нескольких человек, поэтому возьмем сразу несколько исполнителей, например по 50 компаний каждому.
При ответе прикладывайте портфолио.
Приоритет тем исполнителям, которые имеют отзывы о своей работы и имели опыт работы по написанию текстов для компаний, недвижимости, строительства.
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