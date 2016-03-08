Написать описание для кроссовок

  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Завершен6 заявок160 просмотров

Здравствуйте, надо написать описание для кроссовок ecco, 500 символов.

9 лет назад
thipak
34 года
9 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

VicThor
Виктор 
43 года
17 лет в сервисе
Был
2 года назад
9 лет назад
$2
1 день
Оперативно выходит на связь, заказ выполнен в сроки, рекомендую к сотрудничеству!
Сергей предоставил четко сформулированное задание, всю сопутствующую информацию и оплатил в кротчайшие сроки. Рекомендую к сотрудничеству!

Заявки фрилансеров

VicThor
Виктор 
43 года
17 лет в сервисе
Был
2 года назад
9 лет назад

  • Похожие заказы

  • Поправить/придумать текст презентации

    Нужен копирайтер (возможно часто) который поправит/доделает текст печатной презентации. Есть приблизительный концепт (еще не утвержден). Я сейчас скину то, что было перед концептом (и возможно пример будущего). На первой странице вы увидите описание ...

    Копирайтинг4 заявки
    Закрыт
    9 лет назад

  • Написать яркий заголовок и описание к видео (задание для девушек)

    В этом тестовом задании я предоставлю вам 2 видеоролика. К ним нужно написать яркий заголовок и небольшое описание.  Примеры того что должно получиться (сайты не мои): http://trimay.ru/pozitiv/neveroyatnaya-scenka-pro-pochtu-ya-smeyalas-do-slyoz анонс https://www.facebook.com/LifeStyleGo/posts/732206186879415 ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Копирайтер на английском

    Нужно написать статью на английском на тему бинарных опционов. В качестве тестового задания Вам следует написать пост на 100 слов на форуме в качестве эксперта бинарных опционов - http://www.binaryoptionsedge.com/  Оцениваться будет:  - Уровень ...

    Копирайтинг3 заявки
    Закрыт
    9 лет назад

  • Подготовка текста к "размножению" (тексты на украинском языке)

    необхідно: скласти 4 шаблони.тематика: фінанси (кредити / депозити)тексти надаю яОбсяг тексту 2000-4000 символівскладність підготовки шаблону: з 1 тексту потрібно отримати 500 текстів з унікальністю 80% при шінглі 8-10 цікавить вартість робіт з підготовки ...

    Копирайтинг5 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Разработать контент для сайта

    Необходимо разработать контент для сайта. Все детали тз после собеседования и рассмотрения вашего портфолио. Исполнитель обязан иметь большой опыт в написании бизнес текстов и иметь хороший онлайн и быстро выполнять заказ. ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Написать несколько статей на сайт

    Задача  Написать 3 статьи на сайт по грузоперевозкам. Основное требование - статьи должны быть грамотно написаны с юридической точки зрения, поэтому очень важно, чтобы человек, который будет писать статьи, был в курсе ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад