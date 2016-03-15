Разработать контент для сайта

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Завершен12 заявок210 просмотров

Необходимо разработать контент для сайта. Все детали тз после собеседования и рассмотрения вашего портфолио.

Исполнитель обязан иметь большой опыт в написании бизнес текстов и иметь хороший онлайн и быстро выполнять заказ.

Наличие скайпа приветствуется. Язык русский.

9 лет назад
webportal2015
37 лет
10 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

Zvezdnij-Format
Елена 
40 лет
11 лет в сервисе
Была
5 часов назад
9 лет назад
$30
2 дня
Работа сделана быстро!
Все хорошо. Спасибо!

Заявки фрилансеров

Zvezdnij-Format
Елена 
40 лет
11 лет в сервисе
Была
5 часов назад
9 лет назад
ТОП-5
Копирайтинг

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