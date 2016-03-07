Наполнение сайта текстом и картинками

  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт9 заявок236 просмотров

Добрый день! Ищу порядочного исполнителя для следующей работы (для ее выполнения нужно знакомство с админкой WP).

Задача: наполнить текстом и картинками сайт автомойки. За основу прошу взять следующий макет http://www.templatemonster.com/ru/demo/55750.html.

Всем заинтересовавшимся нужно прислать сочинение (50-70 слов),которое описывает Вас,как специалиста-копирайтера.

HTMLWordPress
9 лет назад
somushkin
36 лет
9 лет в сервисе
Был
9 лет назад

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