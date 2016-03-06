Необходим уникальный текст для сайта фирмы-производителя систем озвучивания открытых и закрытых пространств.

Сайт-визитка.

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Мы - небольшая веб-студия. Нам требуется копирайтер для разовых небольших работ. Готовы сотрудничать с начинающим.

Сроки как правило "резиновые". Но и оплата соответственно адекватная.

От вас необходимо быть на связи, от нас - грамотно составленное задание.

Приветствуются предложения с примерами работ.