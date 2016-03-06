Текст для сайта фирмы-производителя систем озвучивания

  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт11 заявок161 просмотр

Необходим уникальный текст для сайта фирмы-производителя систем озвучивания открытых и закрытых пространств. 

Сайт-визитка. 

-- 

Мы - небольшая веб-студия. Нам требуется копирайтер для разовых небольших работ. Готовы сотрудничать с начинающим. 

Сроки как правило "резиновые". Но и оплата соответственно адекватная. 

От вас необходимо быть на связи, от нас - грамотно составленное задание. 

Приветствуются предложения с примерами работ. 

9 лет назад
andregarkin
Андрей 
45 лет
10 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Рерайт с исходниками для сайта строительной компании

    Здравствуйте уважаемые фрилансеры! Необходимо сделать рерайт статей с ключевиками для сайта торгово-строительной компании. Цена 40 р за 1000 з.б.п. Исходники пралагаются. ТЗ по каждой статье написано в конце текста.

    Копирайтинг11 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Рерайт текста

    $6

    Есть текст на странице сайта медицинской тематики, первая половина текста сделана удовлетворительно, вторая половина очень режит глаз. Нужно переписать в более читаемом стиле,  для большей убедительности. Текст прикреплен. Оригинал здесь

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Нужен копирайтер для медицинских статей - рерайтинг.

    Новый сайт мед.центра. Нужно качественное наполнение статьями под ключевики объемом 2500-4500 символов без пробелов. Ключевые запросы предоставляются. Просьба указать цены за 1000 символов и ссылки на портфолио.

    Копирайтинг26 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Нужен копирайтер с опытом публикации в Wordpress

    $340

    Нужен копирайтер с опытом публикации в Wordpress (как опубликовать / как вставить картинку, ссылку /теги ). Тематика: дизайн/ремонт и обустройство квартир-студий. Текста писать от 300-1500 знаков, в основном работа связана с поиском подходящих ...

    Написание статейWordPress
    Копирайтинг13 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Составить обзор литературы на две страницы

    Нужно составить обзор литературы по теме "Медиезация образа сильной женщины. Репрезентация образа сильной женщины в телевизионных сериалах и его восприятие аудиторией". Объем - две страницы, минимум - 10 источников Краткая презентация исследовательской литературы ...

    Копирайтинг1 заявка
    Закрыт
    9 лет назад

  • Требуется копирайтер для сотрудничества.

    Требуется копирайтер для сотрудничества.  От Вас будет требоваться: - написание качественных и уникальных текстов для сайтов по различным тематикам и направлениям (стандартные страницы) - новостные статьи при необходимости каждую неделю ...

    Копирайтинг22 заявки
    Закрыт
    9 лет назад