Требуется автор для написания 30 грамотных уникальных статей по теме бухгалтерия ИП (бухгалтерская и налоговая отчетность индивидуальных предпринимателей). Бухгалтерское образование, владение терминологией и опыт работы в этой сфере, знание изменений законодательства РФ. Статьи будут проверяться ...
Требуется копирайтер для сотрудничества.
Требуется копирайтер для сотрудничества.
От Вас будет требоваться:
- написание качественных и уникальных текстов для сайтов по различным тематикам и направлениям (стандартные страницы)
- новостные статьи при необходимости каждую неделю в количестве 1-3 штуки для каждого проекта
- тексты для рассылки
- умение писать в различных стилях
Примеры работ обязательны.
Заявки фрилансеров
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