Написание статей по теме бухгалтерия ИП

Требуется автор для написания 30 грамотных уникальных статей по теме бухгалтерия ИП (бухгалтерская и налоговая отчетность индивидуальных предпринимателей). Бухгалтерское образование, владение терминологией и опыт работы в этой сфере, знание изменений законодательства РФ. Статьи будут проверяться экспертом, поэтому если в теме не разбираетесь, просьба не обращаться. Обязателен опыт написания статей и высокая степень грамотности. Объем статьи 4000-7000 знаков, 40 руб/1000 зн. Работу нужно сделать за 3 недели.