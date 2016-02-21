Нужен редактор-корректор с высшим мед образованием для качественной ежедневной проверки нескольких медицинских текстов (правильность смыслового содержания+орфографическая грамотность).
- $100Редактирование и Корректура24 заявкиЗакрыт6 лет назад
- $9
Собрать страницы пользователей VK (id) c определенной длинной волос с занесением в гугл-таблицы, 1 день. Подробности в ЛС.Социальные сети (SMM и SMO)1 исполнительЗакрыт6 лет назад
Требуется контент-менеджер для красивого, вдумчивого и аккуратного оформления статей на мед сайте (Wordpress); 5-10 статей в день. Цена 40 руб за одну оформленную статью (примерно 6 тыс. симв.) Всего нужно сделать 30 статей.Наполнение сайтов26 заявокЗакрыт7 лет назад
- $10
Требуется контент-менеджер для красивого и аккуратного оформления статей на мед сайте (Wordpress). Цена 35 руб за одну оформленную статью (примерно 5 тыс. симв.) Всего нужно сделать 30 статей.Завершен7 лет назад
Требуется контент-менеджер для красивого, вдумчивого и аккуратного оформления статей на строительном сайте (Wordpress): подбор строительных материалов, поэтапные схемы и технологии строительства. К процессу подбора фото необходимо подойти глубоко, ознакомившись с темой и содержанием абзацев статьи. Если у вас нет ...Завершен7 лет назад
Нужен редактор-корректор с высшим мед образованием для качественной проверки нескольких медицинских текстов (правильность смыслового содержания+орфографическая грамотность).Редактирование и Корректура1 исполнительЗавершен7 лет назад
- $25
Требуется контент-менеджер для красивого, вдумчивого и аккуратного оформления статей на строительном сайте: подбор строительных материалов, поэтапные схемы и технологии строительства (Wordpress). К процессу подбора фото необходимо подойти глубоко, ознакомившись с темой и содержанием абзацев статьи. Если у вас нет ...Завершен8 лет назад
Требуется контент-менеджер для красивого, [b]вдумчивого[/b] и аккуратного оформления статей на строительном сайте: подбор строительных материалов, поэтапные схемы и технологии строительства (Wordpress). К процессу подбора фото необходимо подойти глубоко, ознакомившись с темой и содержанием абзацев статьи. [b]Если ...Наполнение сайтов3 заявкиЗакрыт8 лет назад
Здравствуйте! Ищу автора для написания 30 статей по ремонту и строительству (внутренняя отделка плитка). Инструкции, технологии. Потребуется рерайт из 5 различных источниов на 4500-5500 знаков без пробелов. 1-2 статьи в день. Обязательно нужен либо реальный самостоятельный ...Копирайтинг7 заявокЗакрыт8 лет назад
- $80
Требуется автор для написания 30 грамотных уникальных статей по теме бухгалтерия ИП (бухгалтерская и налоговая отчетность индивидуальных предпринимателей). Бухгалтерское образование, владение терминологией и опыт работы в этой сфере, знание изменений законодательства РФ. Статьи будут проверяться ...Копирайтинг3 заявкиЗакрыт8 лет назад
Нужен редактор-корректор с высшим образованием для качественной проверки 20 текстов по строительству (внутренняя отделка помещений). Правильность смыслового содержания + орфографическая грамотность. Не разбирающихся в тематике, прошу не писать. Цена из расчета 10 р./1000 симв. (средний текст ...Редактирование и Корректура16 заявокЗакрыт8 лет назад
Нужен редактор-корректор со знаниями бухгалтерии в малом бизнесе и отличным знанием русского языка для качественной проверки нескольких текстов (правильность смыслового содержания+орфографическая грамотность).Редактирование и Корректура7 заявокЗакрыт8 лет назад
- $10
Наилучшим образом перенести сайт на новый домен, с сохранением позиций, с переадресацией старых страниц на новые (robots, htaccess)Системы управления (CMS)1 исполнительЗавершен8 лет назад