Spitenet

Иван Спиридонов Spitenet

 
43 годаРоссия/Санкт-Петербург
8 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$146
выплачено фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей
Отзывы фрилансеров
oksana_m
Оксана 
35 летРоссия
11 лет в сервисе
Была
2 года назад
$11
10 баллов
6 лет назад
Оформление статей на сайте про отделку дачи
Хороший заказчик.
Отличный исполнитель!
Ответный отзыв
katyamyau
Милешко 
31 годРоссия
7 лет в сервисе
Была
4 года назад
4 отзыва
$10
2 балла
6 лет назад
Собрать страницы пользователей VK c определенной длинной волос
Выполнили работу, передали заказчику. В итоге игнор. Ни оплаты, ни комментариев. Обходите данного человека стороной!!!
Zhanna_CM
Жанна 
51 годУкраина
10 лет в сервисе
Была
5 лет назад
$120
10 баллов
7 лет назад
Проверка и корректировка текстов (медицина)
Сотрудничеством довольна! Все очень четко: и задание, и оплата
Отличный исполнитель, сотрудничеством доволен!
Ответный отзыв
Innesiya
Инна 
37 летУкраина
12 лет в сервисе
Была
4 месяца назад
$15
10 баллов
7 лет назад
Оформление и публикация статей на мед-сайте
Довольна сотрудничеством. Оплата в срок
Отличный исполнитель!
Ответный отзыв
masba
37 летГрузия
11 лет в сервисе
Была
час назад
$25
10 баллов
8 лет назад
Оформление статей на сайте про домашнее строительство
Спасибо за сотрудничество! Приятно было с вами работать)
Понравилось сотрудничество. Грамотный подход. Сроки соблюдены.
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