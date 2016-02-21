Требуется контент-менеджер для красивого, вдумчивого и аккуратного оформления статей на строительном сайте (Wordpress): подбор строительных материалов, поэтапные схемы и технологии строительства. К процессу подбора фото необходимо подойти глубоко, ознакомившись с темой и содержанием абзацев статьи. Если у вас нет ...