Собрать страницы пользователей VK c определенной длинной волос

$9
Социальные сети (SMM и SMO)Закрыт2 заявки129 просмотров
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Собрать страницы пользователей VK (id) c определенной длинной волос с занесением в гугл-таблицы, 1 день. Подробности в ЛС.

6 лет назад
Spitenet
43 годаРоссия
8 лет в сервисе
Был
6 лет назад
Выбранный исполнитель
katyamyau
Милешко 
31 годРоссия
6 лет в сервисе
Была
4 года назад
4 отзыва
6 лет назад
$10
1 день
Выполнили работу, передали заказчику. В итоге игнор. Ни оплаты, ни комментариев. Обходите данного человека стороной!!!