Реальные подписчики для группы в вк. Тематика Кино и комиксы

Социальные сети (SMM и SMO)Закрыт8 заявок151 просмотр
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ТОЛЬКО РЕАЛЬНЫЕ ПОДПИСЧИКИ!

Задача в продвижении группы https://vk.com/meta_cinema 

Бюджет не больше 5000 руб. в месяц.

ОБЯЗАТЕЛЬНО ПИСАТЬ СВОЮ СТРАТЕГИЮ

6 лет назад
levabond
30 летРоссия
9 лет в сервисе
Был
5 лет назад