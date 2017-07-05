СММ продвижение страницы в Facebook

Социальные сети (SMM и SMO)Закрыт8 заявок181 просмотр
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Добрый день.

Есть страница в фейсбук

https://www.facebook.com/otdyhitalia/

Нужен СММ специалист.

На 7 дней.

Задачи:

  • Настройка и ведение таргетированной рекламы на туристов в курорте, с русской/украинской/белорусской языковой локализацией
  • Занимаемся рекламой экскурсий - у нас их 15 штук
  • Создание 15 рекламных кампаний с креативом под каждую экскурсию
  • Настройка показа по дням (дни показа укажу)
Пишите стоимости.
6 лет назад
d3v1LWTF
34 годаРоссия
8 лет в сервисе
Был
год назад