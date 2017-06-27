Регистрация сайта в поисковиках, каталогах и справочниках организаций. Размещение (обновление) информации о компании на тематических площадках - порталах, каталогах, сайтах, форумах, досках объявлений; Общение на форумах с целью продвижения сайтов и привлечения клиентов; 1) Список тематических площадок ...
Сделать и продвинуть в инстаграмм аккаунт по аренде офисов
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
1) Создать аккаунт (данные для привязки дам)
2) Добавить 10 постов, по аренде, красочных, в официальном стиле.
3) Сделать рекламу на целевую аудиторию (с привязкой к локальному расположению)
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