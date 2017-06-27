Сделать и продвинуть в инстаграмм аккаунт по аренде офисов

Социальные сети (SMM и SMO)Закрыт10 заявок166 просмотров
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1) Создать аккаунт (данные для привязки дам)

2) Добавить 10 постов, по аренде, красочных, в официальном стиле.

3) Сделать рекламу на целевую аудиторию (с привязкой к локальному расположению)

6 лет назад
freepr11
Татьяна 
41 годРоссия
15 лет в сервисе
Была
5 месяцев назад