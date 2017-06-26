Интернет -маркетолог

$500
Социальные сети (SMM и SMO)Закрыт7 заявок221 просмотр
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Предпочтительно – запуск аналогичной РК по специализации – красота, питание, молодость, здоровье. Тех.задание: запуск РК в Яндекс, Гугл, разработка лендинга, оптимизация сайта, организация вебинаров. РК в контакте. Ссылка на Проект: https://vk.com/rasayanaekb

6 лет назад
Olesya_nig
41 годРоссия
6 лет в сервисе
Была
6 лет назад