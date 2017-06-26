Настроить группы в соцсетях: ВК, FB, GGoogle+

Нужен специалист с опытом, который знает как правильно сделать все настройки в группах. Сайт и бизнес только начинает свое развитие, группы недавно созданы, еще абсолютно пустые.

Тематика: Женские платья оптом от производителя

Что будет предоставлено:

1. Картинки для обложек в группы, выполненные в едином корпоративном стиле,

2. Обработанные фотографии для коллекций

3. Тексты для 15 постов

4. Будет выделен бюджет для приглашения пользователей

Что нужно сделать:

1. Самое главное - подготовить предложение что и как лучше сделать в группах, а потом после согласования плана работ и бюджета выполнить эти работы

2. Пригласить какое-то определенное количество подписчиков в группы (по договоренности)

3. Сделать подбор хэштегов

Пожалуйста при участии в заявке указывайте вашу цену и реальный срок.

P.S. Наличие скайпа для общения голосом — обязательное условие участия в заявке. Если у вас нет звуковой карты, микрофона или еще чего-нибудь, не трудитесь предлагать свою кандидатуру. Для обсуждения голосом есть возможность только до 15 мск.