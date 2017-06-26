Партнерский маркетинг

Социальные сети (SMM и SMO)Закрыт1 заявка207 просмотров
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Меня зовут Аня, вот моя рабочая страничка https://vk.com/id416434719

 

Нам требуется раскрутить книгу Бизнес-аккумулятор, а так же франшизу. Вот ауди-версия книги. https://vk.com/wall-108695159_2847 и сама франшиза http://partner.tvorim.biz

 

На данный момент что мы уже делаем/пробовали.

 

Какие есть еще идеи? Какие у вас есть возможности?

 

Интересует любая помощь в раскрутке книги среди ЦЕЛЕВОЙ аудитории. Так как чем больше бизнесменов читают эту книгу — тем больше мы получаем интереса к проекту автора книги.

 

Если вы можете помочь реальными действиями свяжитесь со мной:

 

Федоркова Аня

6 лет назад
HannaWeg
Анна 
26 летРоссия
7 лет в сервисе
Была
6 лет назад