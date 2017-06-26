Партнерский маркетинг

Меня зовут Аня, вот моя рабочая страничка https://vk.com/id416434719

Нам требуется раскрутить книгу Бизнес-аккумулятор, а так же франшизу. Вот ауди-версия книги. https://vk.com/wall-108695159_2847 и сама франшиза http://partner.tvorim.biz

На данный момент что мы уже делаем/пробовали.

Заказываем рекламу крупных пабликах https://vk.com/free_audiobooks

Активно раскручивали книгу через таргетинг ВКонтакте (вот эту версию https://vk.com/wall-108695159_1961)

Размещали на бесплатных площадках типа: https://audioknigi.club/nikiforov-yuriy-biznes-akkumulyator

Какие есть еще идеи? Какие у вас есть возможности?

Интересует любая помощь в раскрутке книги среди ЦЕЛЕВОЙ аудитории. Так как чем больше бизнесменов читают эту книгу — тем больше мы получаем интереса к проекту автора книги.

Если вы можете помочь реальными действиями свяжитесь со мной:

Федоркова Аня