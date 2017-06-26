Партнерский маркетинг

Доброго дня, интересует реклама в социальных сетях Инстаграм и Вконтакте. Напишите, что вы можете предложить.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Меня зовут Аня, вот моя рабочая страничка https://vk.com/id416434719
Нам требуется раскрутить книгу Бизнес-аккумулятор, а так же франшизу. Вот ауди-версия книги. https://vk.com/wall-108695159_2847 и сама франшиза http://partner.tvorim.biz
На данный момент что мы уже делаем/пробовали.
- Заказываем рекламу крупных пабликах https://vk.com/free_audiobooks
- Активно раскручивали книгу через таргетинг ВКонтакте (вот эту версию https://vk.com/wall-108695159_1961)
- Размещали на бесплатных площадках типа: https://audioknigi.club/nikiforov-yuriy-biznes-akkumulyator
Интересует любая помощь в раскрутке книги среди ЦЕЛЕВОЙ аудитории. Так как чем больше бизнесменов читают эту книгу — тем больше мы получаем интереса к проекту автора книги.
Если вы можете помочь реальными действиями свяжитесь со мной:
Федоркова Аня
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