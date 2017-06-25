Нужны целевые подписчики в группу ВК

Требуется увеличить количество целевых подписчиков в коммерческой группе (тематика -- разработка логотипов). Именно целевых -- не ботов, собачек, исполнителей с бирж и т.д.

Пишите в комментариях ваши предложения по цене за 1000 подписчиков, как собираетесь их привлекать и за какой период.