Нужны целевые подписчики в группу ВК

Социальные сети (SMM и SMO)Закрыт6 заявок188 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Требуется увеличить количество целевых подписчиков в коммерческой группе (тематика -- разработка логотипов). Именно целевых -- не ботов, собачек, исполнителей с бирж и т.д.

Пишите в комментариях ваши предложения по цене за 1000 подписчиков, как собираетесь их привлекать и за какой период.

6 лет назад
IVOMZ
39 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
5 лет назад
  • Похожие заказы

  • Продвинуть группы детского магазина в соц сетях

    Нужны услуги по SMM продвижению. Тематика - товары для детей. Опыт в успешных товарных проектах с продажами через соц сети обязателен!Знание и понимание стратегии и тактики продвижения в соцсетях. Владение основными инструментами продвижения.Оплата достойная. В предложении указывайте ссылки ...

    Социальные сети (SMM и SMO)11 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Настройка таргетированной рекламы ВКонтакте.

    Чтобы было понятнее, вношу немного конкретики. И предлагаю Вашему вниманию, описание процесса моей работы, по пунктам:   - формирование портрета Целевой Аудитории  - определение Целевой Аудитории (создание интеллект - карты)       - рекомендации по доработке сообщества или Landing Page    ...

    Социальные сети (SMM и SMO)1 заявка
    Закрыт
    6 лет назад

  • Реклама SMM

    Для интернет-магазина часов требуется создание аккаунтов в соц сетях, наполнение их каталогом товаров и первичное продвижение.

    Социальные сети (SMM и SMO)11 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Аудит трафика из Facebook

    $300

    Требуется провести комплексный аудит трафика из FB групп и фан страничек. Предпочту работать с человеком у которого большой опыт работы именно с Facebook трафиком.

    Социальные сети (SMM и SMO)2 заявки
    Закрыт
    6 лет назад

  • Продвижении страницы туркомпании в Instagram

    Здравствуйте, интересует информация по продвижению туркомпании в Instagram. Цель: - увеличить охват аудитории в соц. сети. - повышение конверсии подписчики - клиенты. - увеличение кол-ва ЦЕЛЕВЫХ подписчиков. Компания: организация туров по Грузии. Прошу предоставить информацию об: - Ваши прогнозы ...

    Социальные сети (SMM и SMO)12 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Постинг на форумах

    Постинг на форумах Цена размещения поста 40 рублей для всех видов форумов/сайтов. Тематическая ветка, в не тематическом форуме/сайте 38 рублей. Постинг в тематических форумах/сайтах оцениваются в 90 рублей.  Рекламируем сайт [url=https://www.technofavorit.com.ua/]https://www.technofavorit.com.ua/[/url] Оплата постов через сутки после публикации на Вебмани. Требование ...

    Социальные сети (SMM и SMO)5 заявок
    Закрыт
    6 лет назад