Постинг на форумах

Цена размещения поста 40 рублей для всех видов форумов/сайтов. Тематическая ветка, в не тематическом форуме/сайте 38 рублей. Постинг в тематических форумах/сайтах оцениваются в 90 рублей.

Рекламируем сайт https://www.technofavorit.com.ua/

Оплата постов через сутки после публикации на Вебмани.

Требование к форумам:

- Только с украинской/российской пропиской. (...ua,....ru)

- Необходимо опубликовать посты на тематических форумах (соответствующих тематике сайта)./

- ТИЦ форума не ниже 10.

- Форум не должен быть заспамлен. Проверять по https://xtool.ru/ (бесплатно) или https://checktrust.ru/ (бесплатно).

Обращать внимание на показатели:

Заспамленность ссылками - без красных показателей,

Санкции в Яндексе: (АГС, Минусинск и др.) - должны отсутствовать,

- Страница обсуждения, на которой размещается пост должна быть в индексе.

Проверить можно скопировать URL и ввести в поиск гугл или по отрывку поста на странице.

Skype:hakengames

Требование к постам:

- только уникальное сообщение. Копировать с других ресурсов запрещено.

- сообщение должно быть информативным и содержать полезную информацию

- минимальный объем 150 символов (без пробелов)

- сообщение должно соответствовать теме, куда добавляется пост. Создаваемые темы должны строго соответствовать тематике раздела и тематике форума.

- постинг только в тематических разделах форума

- минимум орфографических и синтаксических ошибок

- профиль должен быть максимально заполнение и наличие аватарки обязательно

- для начала постинга выдаем список ключевых фраз

Даем доступ к списку форумов на которых уже размещены наши ссылки, во избежания дублей.