Необходимо добавить 10 000 живых подписчиков из Твери в группу вконтакте, возраст от 16 лет, пол значения не имеет. Не накрутка, не боты, не офферы, а живые, активные люди. После этого группу не должны забанить.

По предоплате работать не буду 100% - идеальные варианты - это безопасная сделка, код протекции, либо постоплата.