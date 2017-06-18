Реальные подписчики в группу ВК

Привет! Нужно сделать 20 постов в месяц (запланированные), половина из которых по финансовой тематике. Посты на русском и украинском языках.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Подписчики в группу:
Никакой черной накрутки!
- Все подписчики абсолютно реальные. Никаких ботов!
Написать свой план smm-стратегии при отклике! Если нет - не рассматриваем!
- Срок.
- Количество за время.
- Похожие заказы
- Социальные сети (SMM и SMO)18 заявокЗакрыт6 лет назад
Сайт robotposter.ru Предлагайте сразу цену и срокСоциальные сети (SMM и SMO)3 заявкиЗакрыт6 лет назад
Необходим специалист по рекламе в ФБ.Есть страничка товара в ФБ. Необходимо создать и настроить промо-акцию товара в ФБ (образец во вложении). Цель рекламы - потенциальный клиент оставляет имейл, а ему на почту приходит скидочный купон на ...Социальные сети (SMM и SMO)4 заявкиЗакрыт6 лет назад
Всем привет. Есть группы вк и фб. Тема: интернет маркетинг Нужно написать посты которые будут репостить, лайкать, комментировать. Для теста заказываем 2-3 поста, если все хорошо пойдет, закажем 30 постов. С Вас цены, кейсы, сроки.Социальные сети (SMM и SMO)4 заявкиЗакрыт6 лет назад
Речь идет и качественном с точки зрения СМИ контенте. Цель - публикация информации о компании на онлайн площадках и печатными СМИ. Формат публикации может быть разный - от перепоста новости компании до интервью. Задача: необходимо собрать базу тематических ...Социальные сети (SMM и SMO)1 заявкаЗакрыт6 лет назад
Всем привет. Есть группы вк и фб. Тема: интернет маркетинг Нужно написать посты которые будут репостить, лайкать, комментировать. Для теста заказываем 2-3 поста, если все хорошо пойдет, закажем 30 постов. С Вас цены, кейсы, сроки.Социальные сети (SMM и SMO)2 заявкиЗакрыт6 лет назад
Привет! Нужно найти релевантные группы в соц. сетях, форумы, блоги, статьи и др. для поста, комментария или открытия новой темы для обсуждения. Все ссылки необходимо вставить в отчетность (доступ предоставляется). Вознаграждение, о котором договоримся, выплачивается по факту наличия ...Социальные сети (SMM и SMO)7 заявокЗакрыт6 лет назад
Не давно начали продавать женские сумки через instagram .Нужно раскрутить страницу :Прямое привлечение подписчиков,Оптимизация аккаунта,Официальная реклама в Instagram,Еженедельные отчеты. Поработаем для начала,3-4 недели ,если результаты будут удовлетворительными продолжим сотрудничество на постоянной основе.Социальные сети (SMM и SMO)12 заявокЗакрыт6 лет назад
есть 2 группы фб и вк Нужно сделать smm продвижение Посты, конкурсы, набрать большую аудиторию. Сделать все четко, профессионально.Социальные сети (SMM и SMO)12 заявокЗакрыт6 лет назад
Требуется раскрутка группы. Имеется постоянное наполнение, требуются подписчики по геокритерию (определенные города).Социальные сети (SMM и SMO)5 заявокЗакрыт6 лет назад