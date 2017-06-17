Facebook реклама

Необходим специалист по рекламе в ФБ.Есть страничка товара в ФБ.

Необходимо создать и настроить промо-акцию товара в ФБ (образец во

вложении).

Цель рекламы - потенциальный клиент оставляет имейл, а ему на почту

приходит скидочный купон на покупку. Подключить к этой рекламе сервис

автоматических ответов формата Mail Chimp