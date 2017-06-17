Интернет-маркетинг.

Речь идет и качественном с точки зрения СМИ контенте.

Цель - публикация информации о компании на онлайн площадках и печатными СМИ. Формат публикации может быть разный - от перепоста новости компании до интервью.

Задача: необходимо собрать базу тематических онлайн площадок и печатных СМИ (западных и в СНГ), написать правильный рекламный релиз и в ручном режиме разослать их по базе.

Приветствуется и обмен ссылок.

Условия.

В зависимости от рейтинга СМИ и типа размещения ( вы договорились за деньги или бесплатно) исполнитель получает определенную ранее сумму долларов.

Опыт и знание английского приветствуется.

Спасибо.