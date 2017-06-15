Привлечь 10 пользователей на сайт (не посетителей)

Есть молодой, растущий паблик https://vk.com/leimn_blog планирую его развивать, а потом привязать к тематике Youtube канала. Нужен креативный и толковый специалист.
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