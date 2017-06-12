Ведение паблика в вконтакте

Социальные сети (SMM и SMO)Закрыт18 заявок268 просмотров
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Есть молодой, растущий паблик https://vk.com/leimn_blog планирую его развивать, а потом привязать к тематике Youtube канала. Нужен креативный и толковый специалист.

6 лет назад
Be_roo
34 годаБеларусь
8 лет в сервисе
Был
год назад
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