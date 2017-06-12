Настройка рекламы в Facebook

Социальные сети (SMM и SMO)Закрыт4 заявки162 просмотра
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Добрый день!

Требуется настроить и запустить рекламу SaaS продукта. География - русскоязычные и англоязычные страны.

Продукт - чатботы. Знания английского обязательно. Аудитория - бизнес и разработчики. Развиваемся по методике Lean, поэтому бюджеты небольшие.

Возможно долгосрочное сотрудничество, поэтому важно погрузиться в тему.

С уважением, Коваль Владимир

7 лет назад
vlad333
45 летУкраина
13 лет в сервисе
Был
4 месяца назад