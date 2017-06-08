Прорекламировать мой номер WhatsApp

Ищем специалиста, который настроит нам таргетированную рекламу в Instagram. Необходимо не просто настроить, а получить результат в виде целевых заявок. Их должно быть не меньше 30. Бюджет согласуем. В отклике присылайте стоимость и срок за ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Занимаюсь прогнозами на спорт. Сайт - http://lifer.cc. Вся переписка и связь по WhatsApp.
Хочу прорекламировать свой номер. Цель - чтобы заинтересованные клиенты писали по WhatsApp.
Рассматриваю баннерную рекламу, прямые ссылки или любой другой вариант рекламы, который вы можете предложить.
Расскажите, каким образом вы предлагаете проводить рекламную кампанию, где размещать рекламу и укажите бюджет.
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